Авиасообщение с Турцией могут возобновить из-за переполненных российских курортов

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией рассматривает возможность возобновить авиасообщение с Турцией
с 1 июля 2021 года, выяснили журналисты. Рейсов в популярную среди россиян страну нет с середины апреля — тогда показатели заболеваемости коронавирусом в Турции ежедневно превышали 50 000 человек. Об открытии рейсов власти задумались, потому что российские курорты оказались переполнены. О возможном открытии авиасообщения с Турцией сообщил Forbes со ссылкой на источники в профильном ведомстве и крупной авиакомпании. Собеседники издания отметили, что оперштаб ещё не принял окончательное решение, однако идея рассматривается всерьёз из-за перегруженности курортов российского юга. Власти считают, что из-за переполненных пляжей может ускориться распространение коронавируса. «Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — пояснил источник в профильном ведомстве. По данным источника «Интерфакса», оперштаб допускает возобновление авиасообщения с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примут после оценки рисков. Он уточнил, что авиакомпаниям дадут минимум 10 дней на подготовку самолётов и расписаний. По данным Forbes, оперштаб может разрешить семь рейсов в Турцию в неделю. Источник в крупной авиакомпании добавил, что пока неизвестно, кому разрешат летать. Один вариант предполагает, что к рейсам допустят несколько перевозчиков, в другом говорится только об «Аэрофлоте»
. В самом оперштабе отказались комментировать слухи. О перегруженности российских курортов в середине июня говорила глава Ростуризма Зарина Догузова
. Причинами такой ситуации, по её словам, стали дефицит качественных отелей и ограничение международного авиасообщения, из-за которых спрос сильно превысил предложение. Тем временем турецкий турбизнес не рассчитывает на скорое возобновление авиасообщение с Россией, заявил РИА «Новости» источник в отрасли. По его словам, предприниматели ожидают решения от Москвы не раньше середины июля — августа. Скептично настроенные представители сферы и вовсе ждут запуска рейсов только в сентябре. 17 июня в Турцию приехали российские эксперты, которым предстоит оценить эпидемиологическую обстановку в стране. В первый день они осмотрели аэропорт, пункт санитарного контроля и несколько гостиниц разной ценовой категории. По словам источника агентства в турецком турбизнесе, прибывшей делегации показывают даже то, чего нет в программе. Он пояснил, что представители отрасли уверены в безопасности своих объектов, но пока не видят, что Москва готова быстро возобновить авиасообщение. Россия приостановила полёты на популярные курорты Турции из-за ситуации с коронавирусом в стране в апреле 2021 года. Исключение составили два рейса в Стамбул и вывозные рейсы. Сначала ограничения действовали с 15 апреля по 31 мая, затем их продлили до 21 июня включительно. В Ассоциации туроператоров России
подсчитали, что на эти даты путешествие планировали более 800 000 россиян, которые потратили на путёвки миллиарды рублей. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .