В центре Москвы мигранты устроили конфликт со стрельбой

В центре Москвы
шестеро выходцев из Киргизии
утроили конфликт со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Ольховской улице 17 июня. "Между группой граждан Киргизии численностью примерно шесть человек произошел конфликт. В ходе него один из участников выстрелил из травматического пистолета в землю", - рассказал собеседник агентства. В результате никто не пострадал. После ссоры мигранты сели в машину и уехали. Полиция начала доследственную проверку. Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку в Приморском районе Петербурга. В конфликте участвовали около 100 человек. Они были вооружены арматурами и дубинками.