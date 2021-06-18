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В центре Москвы мигранты устроили конфликт со стрельбой

Газета.Ru
24 минуты назад
В центре Москвы шестеро выходцев из Киргизии утроили конфликт со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Ольховской улице 17 июня. "Между группой граждан Киргизии численностью примерно шесть человек произошел конфликт. В ходе него один из участников выстрелил из травматического пистолета в землю", - рассказал собеседник агентства. В результате никто не пострадал. После ссоры мигранты сели в машину и уехали. Полиция начала доследственную проверку. Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку в Приморском районе Петербурга. В конфликте участвовали около 100 человек. Они были вооружены арматурами и дубинками.
В центре Москвы мигранты устроили конфликт со стрельбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Москва,Киргизия,
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