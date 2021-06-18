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Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса

Lenta.ru
1 час назад
Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько ресторанов в Москве объявят «бесковидными» с 19 июня, сообщает ТАСС в пятницу, 18 июня.
Из указа градоначальника следует, что для COVID-free заведений отменяется ограничение на работу в ночное время. Также в документе сообщается, что QR-код для доступа в такие рестораны можно получить в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус».
«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов», — заявил Собянин, отметив, что с данным предложением выступили сами московские рестораторы.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. По его словам, с пятницы, 18 июня, на них сможет присутствовать не более тысячи граждан.
Другое,ИТАР-ТАСС,Москва,
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