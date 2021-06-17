В Симферополе при посадке самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту Симферополя Boeing
при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиаузла.
«Boeing после посадки в аэропорту Симферополь в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящий момент самолеты не приземляются и не взлетают, чтобы обеспечить безопасность полетов. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной случившегося, не уточняется.
Ранее самолет Як-40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в санкт-петербургском аэропорту Пулково. У Як-40 отсутствовали видимые повреждения, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.