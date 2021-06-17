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Трамп считает прошедший саммит РФ — США успешным лишь для Москвы

BFM.RU
4 часа назад
Российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы, но не для Вашингтона. Так считает бывший президент США Дональд Трамп. «Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили», — заявил он в эфире телеканала Fox News. Политик посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В то же время экс-лидер отметил, что очень хотел бы снять с России санкции и развивать сотрудничество. По мнению Трампа, у России и США могли бы быть «потрясающие», взаимовыгодные отношения. Так, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы — территории с точки зрения добычи ресурсов, сказал он.
Трамп заявил, что саммит в Женеве был неудачным для США
Фото: BFM.RUBFM.RU
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