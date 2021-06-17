Трамп заявил, что саммит в Женеве был неудачным для США

Российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы
, но не для Вашингтона. Так считает бывший президент США Дональд Трамп
. «Мы предоставили высокую трибуну России
. И ничего не получили», — заявил он в эфире телеканала Fox News
. Политик посетовал на то, что действующая администрация США
во главе с президентом Джо Байденом
не помешала России в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В то же время экс-лидер отметил, что очень хотел бы снять с России санкции и развивать сотрудничество. По мнению Трампа, у России и США могли бы быть «потрясающие», взаимовыгодные отношения. Так, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы — территории с точки зрения добычи ресурсов, сказал он.