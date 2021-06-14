Россияне раскрыли свои траты на детей

У 30% россиян на содержание детей ежемесячно уходит треть семейного бюджета, причём 36% граждан тратят на одного ребёнка от 5000 до 10 000 рублей в месяц. Лишь 1% родителей в стране могут позволить себе выделять на детские расходы более 50 000 рублей. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка
, в рамках которого компания опросила 1800 россиян старше 18 лет. Из исследования следует , что почти четверть граждан (23%) тратят на одного ребёнка до 5000 рублей в месяц. Чуть меньше трети (32%) может позволить себе расходы от 10 000 до 20 000 рублей. У 8% россиян на содержание детей ежемесячно уходит от 20 000 до 50 000 рублей. Как рассказали опрошенные, меньше всего приходится тратить на младенцев и детей в возрасте от шести до девяти лет — об этом заявили 28% опрошенных. При этом 20% респондентов уверены, что больше всего трат требуют подростки от 10 до 14 лет. Как выяснили аналитики, у 12% семей на содержание ребёнка уходит более половины семейного дохода. Помощь семьям с детьми В конце мая президент России Владимир Путин
подписал закон о государственных пособиях, направленный на поддержку семей с детьми. В частности, с июля неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 17 лет ежемесячно смогут получать 5650 рублей, а нуждающимся беременным женщинам будут каждый месяц начислять в среднем 6350 рублей. Кроме того, в августе власти единовременно выплатят семьям по 10 000 рублей на каждого школьника. Семьям с детьми помогали и в прошлом году, на фоне пандемии коронавируса. Все российские семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка. Кроме того, россияне, у которых первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получили право на ежемесячную помощь в размере 5000 рублей в течение трёх месяцев. В общей сложности поддержку должны были получить 27 млн детей. Согласно исследованию платёжного сервиса CloudPayments, россияне потратили часть «детской» госпомощи на погашение микрозаймов. В мае текущего года банк «Открытие»
провёл исследование и выяснил, что россияне не хотят заводить детей в основном из-за нехватки денег. Также граждане объясняли нежелание планировать прибавление в семье дефицитом жилплощади и отсутствием партнёра. Фото: Pixabay, Pixabay License Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .