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Бывшего директора ФБК** Ивана Жданова объявили в розыск

Газета.Ru
4 часа назад
Экс-директора ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* Ивана Жданова объявили в федеральный розыск по уголовному делу, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Воронина.
Бывшего директора ФБК** Ивана Жданова объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС
Как рассказал защитник, о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск стало известно из базы данных МВД. Однако пока не ясно, с чем это связано, указал юрист.
«Очевидно, что это связно с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно, пока не понятно», — заявил Воронин.
9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией. По решению суда она ликвидирована, ее деятельность на территории России запрещена.
* Организация включена Минюстом в список иноагентов
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