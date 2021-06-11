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В России выявили 12 505 новых случаев COVID-19

Газета.Ru
5 часов назад
В России за прошедшие сутки зафиксировали еще 12 505 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 5 180 454. За минувшие сутки число летальных случаев из-за COVID-19 в России выросло на 396 и достигло 125 674. При этом число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за прошедшие 24 часа на 10 188. За весь период пандемии выздоровели 4 782 183 человека. Таким образом, в России впервые с 22 февраля 2021 года выявили свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в российских регионах развивается неравномерно. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
В России выявили 12 505 новых случаев COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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