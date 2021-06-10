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Суд арестовал до 8 августа блогера Хованского

Газета.Ru
1 час назад
Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", - сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Аноним в июле 2020 года опубликовал на видеохостинге YouTube две аудиодорожки, которые легли в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, возбужденного в отношении Хованского. В частности, Хованский исполнил песню, которая, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. Наказание по статье 205.2 предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее блогер признал вину.
Суд арестовал до 8 августа блогера Хованского
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Юрий Хованский,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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