Суд арестовал до 8 августа блогера Хованского

Суд в Санкт-Петербурге
арестовал до 8 августа блогера Юрия Хованского
по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС. "Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", - сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Аноним в июле 2020 года опубликовал на видеохостинге YouTube две аудиодорожки, которые легли в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, возбужденного в отношении Хованского. В частности, Хованский исполнил песню, которая, по мнению экспертов СК, содержат признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в словах Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов. Наказание по статье 205.2 предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее блогер признал вину.