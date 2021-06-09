В бундестаге заявили, что Европа «немыслима без России»

«Европа, как и ФРГ, немыслима без России. Германия без России не стала бы тем, чем она сегодня является — объединенной, демократической страной в центре Европы < > к сожалению, мы должны констатировать, что германо-российские отношения ухудшились», — заявил Крупалла.
По его мнению, в условиях ухудшения отношений стороны могут двигаться вперед «только при помощи непрерывного диалога, открытых и объединяющих разговоров, а не посредством обвинений». Кроме того, германский депутат призвал не допустить углубления «ямы» в отношениях между Россией и Европой.