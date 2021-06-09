Россиянин застрелил двух судебных приставов. Они хотели выселить его из самостроя

Житель Адлера застрелил двух судебных приставов, которые пришли выселять его с семьёй из дома по решению суда и исполнять решение о сносе самостроя. После перестрелки мужчина сам сообщил в полицию об убийстве и сдался правоохранительным органам . Следователи уже возбудили уголовное дело о покушении и посягательстве на жизнь представителей правосудия.

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Днём 9 июня в Адлерском районе Сочи двое судебных приставов приехали на улицу Просвещения для сноса незаконных построек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета . Хозяин строений, 60-летний мужчина, потребовал покинуть территорию и минимум трижды выстрелил из охотничьего ружья в приставов и мужчину, которого привлекли к сносу.

В результате приставы скончались на месте. Третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь, ему ничего не угрожает. В управлении полиции Сочи сообщили «Интерфаксу», что затем стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным «Комсомольской правды», убитым приставам было 35 и 36 лет. Один из них занимал должность судебного пристава-исполнителя Адлерского района, второй — пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Источник заявил «Интерфаксу», что стрелявшего зовут Вартан Кочиян (по другим данным — Кочьян). В администрации Сочи добавили, что в 2019 году в суд поступил иск о признании зданий 81/2 по улице Просвещения самовольными постройками. Спор возник из-за одноэтажных строений барачного типа, расположенных в первой санитарной зоне. В октябре 2020 года Адлерский суд удовлетворил исковое заявление городской администрации. Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Telegram-канал Life Shot утверждает, что Вартан Кочиян неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. На него составляли административные протоколы о нарушении правил хранения оружия, самоуправстве, строительстве без разрешения и нарушении срока регистрации оружия. Помимо этого, у мужчины есть долги в размере около 200 000 рублей.