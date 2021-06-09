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США продлили санкции против Белоруссии

Газета.Ru
1 час назад
Президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Об этом сообщает Белый дом. В соответствующем документе сказано, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". По словам американского лидера, они также "подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии". Также в постановлении отмечается, что в республике наблюдаются "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями людей, а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями". Глава Белого дома добавил, что в связи с этим он продлил действие ограничительных мер на один год. Ранее стало известно, что США возобновляют действие санкций против девяти госпредприятий Белоруссии и приостанавливают авиасообщение с республикой из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.
США продлили санкции против Белоруссии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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