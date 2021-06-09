Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега прислала первое письмо из заключения

Гражданка России София Сапега , которая ранее была арестована в Белоруссии , прислала первое письмо из заключения. Она датировано 3 июня — в этот день ей нужно было защищать магистерскую диссертацию. Текст письма с разрешения семьи Сапеги опубликовало издание "Подъем".

В своем послании девушка указала, что впервые заплакала, когда получила вести от родных, но в остальном она "в порядке". Россиянка призналась, что она не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая, поэтому состояние своей кожи она "определяет руками".

"Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров. Нужно маленькое, карманное и в пластмассовой рамке", - говорится в ее письме.

Сапега также заявила, что она "ориентируется по колоколам".