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Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега прислала первое письмо из заключения

Газета.Ru
2 часа назад
Гражданка России София Сапега, которая ранее была арестована в Белоруссии, прислала первое письмо из заключения. Она датировано 3 июня — в этот день ей нужно было защищать магистерскую диссертацию. Текст письма с разрешения семьи Сапеги опубликовало издание "Подъем".
Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега прислала первое письмо из заключения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В своем послании девушка указала, что впервые заплакала, когда получила вести от родных, но в остальном она "в порядке". Россиянка призналась, что она не видела себя в зеркало с момента ареста 25 мая, поэтому состояние своей кожи она "определяет руками".
"Кстати, зеркало не принимали, потому что оно было не таких параметров. Нужно маленькое, карманное и в пластмассовой рамке", - говорится в ее письме.
Сапега также заявила, что она "ориентируется по колоколам".
"Поскольку живу я пока вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. Так я ориентируюсь", - объяснила арестованная.
Ранее сообщалось, что Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ситуацией с россиянкой Софией Сапегой. Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.
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