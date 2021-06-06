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В НАТО выразили обеспокоенность в связи с усиливающимся сотрудничеством России и Китая

Газета.Ru
6 июня 2021
Сотрудничество России с Китаем представляет "серьезный вызов" для НАТО, заявил изданию Welt am Sonntag генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Мы отмечаем, что Россия и Китай в последнее время все активнее сотрудничают как в политическом плане, так и в военном", - сказал Столтенберг. По словам генсека НАТО, сотрудничество между Москвой и Пекином представляет собой "новое измерение". "Обе страны проводят совместные маневры, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, а также интенсивно делятся опытом в сфере вооружений и контроля интернета", - отметил Столтенберг. Однодневный саммит НАТО пройдет в очном режиме 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В ходе встречи будет утверждена инициатива "НАТО-2030", которая заменит устаревшую стратегию альянса от 2010 года, не учитывающую "новые угрозы". Также будет намечена работа на ближайшие 10 лет. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В этой связи министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что в ответ на действия Североатлантического альянса на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей.
В НАТО выразили обеспокоенность в связи с усиливающимся сотрудничеством России и Китая
Фото: ReutersReuters
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