SpaceX вывела на орбиту спутник и успешно посадила ракету на платформу в океане

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту американский телекоммуникационный спутник SXM-8. Об этом сообщает ТАСС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 00:28 по времени Восточного побережья США. Спутник был доставлен на субсинхронную геопереходную орбиту. Через несколько минут многоразовая первая ступень ракеты, имеющая кодовое обозначение B1061-3, автоматически приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Это уже третий полет B1061-3, отмечает сайт NASASpaceflightnow.com. В ноябре 2020 года она использовалась при запуске на МКС корабля Crew Dragon с астронавтами на борту. Ее второй полет прошел всего 44 дня назад при доставке на МКС еще четырех астронавтов в апреле 2021 года.

Спутник SXM-8 был построен компанией Maxar Technologies. Его стартовая масса составляет семь тонн, планируемое время работы —15 лет. Он и аналогичный спутник SXM-7 предназначены для замены устаревших спутников XM-3 и XM-4, использовавшихся американской спутниковой радиостанцией SiriusXM.