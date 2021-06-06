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SpaceX вывела на орбиту спутник и успешно посадила ракету на платформу в океане

Lenta.ru
6 июня 2021
Компания SpaceX успешно вывела на орбиту американский телекоммуникационный спутник SXM-8. Об этом сообщает ТАСС.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 00:28 по времени Восточного побережья США. Спутник был доставлен на субсинхронную геопереходную орбиту. Через несколько минут многоразовая первая ступень ракеты, имеющая кодовое обозначение B1061-3, автоматически приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.
Это уже третий полет B1061-3, отмечает сайт NASASpaceflightnow.com. В ноябре 2020 года она использовалась при запуске на МКС корабля Crew Dragon с астронавтами на борту. Ее второй полет прошел всего 44 дня назад при доставке на МКС еще четырех астронавтов в апреле 2021 года.
Спутник SXM-8 был построен компанией Maxar Technologies. Его стартовая масса составляет семь тонн, планируемое время работы —15 лет. Он и аналогичный спутник SXM-7 предназначены для замены устаревших спутников XM-3 и XM-4, использовавшихся американской спутниковой радиостанцией SiriusXM.
SXM-7 был выведен на орбиту в декабре 2020 года, но вышел из строя всего через шесть недель. Предположительной причиной неисправности была ошибка в программном обеспечении.
Видео,SpaceX,
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