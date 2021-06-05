Кудрин заверил, что доллар продолжит хождение в России

Отказ государства от доллара в структуре Фонда национального благосостояния
(ФНБ) не означает для россиян полного отказа от этой валюты. Об этом сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия-1". "Это [решение] не отменяет расчеты в долларах, которые осуществляются все равно между всеми странами. [Доллар] не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", - отметил он. Глава Счетной палаты уточнил, что одной из причин этого решения могли стать санкции, которые вводили США
против России, или "опасения, что расчеты с государством могут затрудниться в долларах". Президент России Владимир Путин также на ПМЭФ-2021 подчеркивал, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или средства расчетов. "Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов - это не так. Я говорил о другом", - сказал глава государства на встрече с главами мировых информагентств. Путин обратил внимание, что говорил о действиях США. "Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер", - добавил он, приведя в качестве примера ситуацию, когда Москва не может использовать доллар для расчета с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества из-за экономических ограничений Вашингтона. "Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны", - указал российский президент. При этом, по мнению Путина, американские власти такими действиями наносят вред себе. "Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов", - продолжил глава России. Путин добавил, что не только в России сокращается валютный резерв: "Практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах". Нынешняя ситуация может вынудить энергетические компании отказаться от доллара. "Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", - уверен глава государства. Он пояснил, что расчеты за нефть привязаны к доллару потому, что нефть - биржевой товар. Вместе с тем "сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы". Российские власти, по словам Путина , "над этим думают аккуратненько". О том, что Россия в течение месяца обнулит долю доллара в структуре ФНБ, заявил министр финансов Антон Силуанов
3 июня на второй день ПМЭФ. На тот момент в фонде находилось около $39,8 млрд, или 35% от всего объема средств. Доля британского фунта будет сокращена с 10 до 5%, а евро и юаня вырастет до 40% и 30% соответственно. Доля японской иены не изменится и сохранится на уровне 5%. Золото в структуре ФНБ составит 20%. По мнению экспертов, опрошенных "Газетой.Ru", решение властей может привести к сокращению доходности ФНБ, а зависимость России от партнерских отношений с Китаем усилится.