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На ПМЭФ-2021 заключили сделок на 3,86 трлн рублей

Секрет Фирмы
5 часов назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заключили 800 соглашений на общую сумму 3,86 трлн рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, число сделок в этом году было беспрецедентным — на 55 больше, чем в 2019-м. Всего в форуме участвовали 11 000 российских и иностранных компаний. Как отметил Кобяков, организаторы при подсчёте общей суммы сделок не учитывали соглашения, цифры по которым не разглашаются из-за коммерческой тайны. Лидером по объёму заключённых контрактов стала Ленинградская область. Регион подписал 29 документов на рекордную для себя сумму — 1,32 трлн рублей. Это треть от общей суммы заключённых соглашений на форуме. Санкт-Петербург к 5 июня заключил сделки на 200 млрд рублей, сообщал губернатор Александр Беглов. По данным «Росконгресса», в этом году ПМЭФ посетили 13 000 человек из 140 стран. В мероприятиях форума принимали участие руководители 800 «топовых компаний». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на ПМЭФ был «полный аншлаг». «Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью. Мы видим это, полный аншлаг», — говорил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня на территории выставочного центра «Экспофорум». Мероприятие ежегодно проводится с 1997 года, его организатором выступает фонд «Росконгресс». Фото: Pxhere , CC0 Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .
На ПМЭФ-2021 заключили сделок на 3,86 трлн рублей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Другое,Антон Кобяков,Александр Беглов,Дмитрий Песков,
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