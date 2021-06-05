США выделят $700 тысяч на «борьбу с дезинформацией» на Украине

«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для неправительственных организаций для борьбы с дезинформацией и враждебными нарративами, которые распространяются через социальные сети и СМИ на Украине», — говорится в документе.
«(Одна из целей программы – это. — Газета.Ru) Ведение информационно-разъяснительной работы с целевыми украинскими аудиториями, чтобы уменьшить их уязвимость перед дезинформацией, ошибочной информацией и враждебными нарративами», — поясняется в тексте документа.