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Эффектный гол Хабиба Нурмагомедова сняли на видео

Александр Кузьмин
3 часа назад
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём instagram-аккаунте видео, в котором во время футбольного матча забивает эффектный гол.
На кадрах можно увидеть, как бывший чемпион UFC, ушедший из единоборств в конце 2020 года, технично обводит соперника в центре поля, убегает от защитника, переигрывает вратаря и уверенно вколачивает мяч в ворота противника.
"Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но всё же с порохом", - так подписал видео в соцсети Хабиб.
Ранее появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом «Легион Динамо».
Видео,Хабиб Нурмагомедов,
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