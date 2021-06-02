Единичные случаи госпитализации участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за новой коронавирусной инфекции зафиксированы в Санкт-Петербурге , сообщили в среду в комитете по здравоохранению города.

Все участники форума предварительно проходят обязательное тестирование. При выявлении инфекции бейдж участника и доступ на площадку блокируется.

"На данный момент в городе зафиксированы единичные случаи госпитализации гостей и участников форума", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга готовы к медицинскому обеспечению гостей и участников ПМЭФ. Медицинскую помощь в случае необходимости будут оказывать 20 стационаров. При выявлении новой коронавирусной инфекции и подозрении на нее участников будут направлять в инфекционные больницы. Кроме того, бригады Городской станции скорой медицинской помощи несут дежурство в "Экспофоруме", "Пулково" и на Московском вокзале.

В преддверии и на время проведения мероприятия введены усиленные меры контроля в местах пересечения госграницы в Санкт-Петербурге. Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Для его прохождения развернуто более 50 пунктов в Петербурге, а также в Москве и Московской области, а в зонах прибытия, на площадке" Экспофорума", где он проходит, и в гостиницах размещено 90 постов для забора биоматериала.

Доступ на площадку форума будет предоставлен только после бесконтактного измерения температуры тела и при наличии средств индивидуальной защиты. Помимо этого, проведена централизованная вакцинация от коронавируса более 2 тыс. сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ. В целом затраты из городского бюджета на организацию форума составили 64 млн рублей.

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