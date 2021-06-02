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Суд арестовал экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Газета.Ru
6 часов назад
Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего директора признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС.
Суд арестовал экс-директора "Открытой России" Пивоварова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Таким образом было удовлетворено ходатайство следователей об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пивоваров будет содержаться под арестом до 31 июля 2021 года.
Ранее следователь сообщил, что в основе уголовного дела экс-директора объединения «Открытая Россия» лежит его пост в интернете, «в котором содержится агитация сбора средств для печати» для одного из проектов.
31 мая Пивоваров был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» при вылете в Варшаву. Его этапировали в Краснодар. Позже, экс-координатор «Открытой России» Татьяна Усманова в своем Telegram-канале пояснила, что дело против Пивоварова завели из-за репоста в Facebook.
27 мая исполнительный директор признанной в России нежелательной «Открытой России» Андрей Пивоваров объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.
Другое,Татьяна Усманова,Андрей Пивоваров,Россия,Краснодар,
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