Минпромторг признал риск дефицита яиц. В Минсельхозе его отрицали

Стабилизационные меры, которые предприняли российские птицеводы, позитивно повлияли на стоимость яиц — закупочные цены упали. Однако это несёт риски снижения поголовья куриц и чревато дефицитом. Риски признал замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов
. При этом в Минсельхозе
ранее отрицали, что на рынке может сложиться нехватка яиц. В начале марта российские производители яиц и мяса птицы, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании цен на свою продукцию. Оптовые цены на яйца взлетели в начале 2021 года в том числе из-за вспышек птичьего гриппа на юге России, после которых закрылись некоторые птицефабрики. Евтухов отметил, что цена на яйца была очень высокой, но после предпринятых мер она значительно упала. «И эти тендеры (на закупку яиц) "свалились" до 40 рублей — я так радовался, как, по-моему, только когда Белый Бим нашёлся. И теперь такое счастье. Только несчастьем для агрокомплекса оказалось», — привёл «Интерфакс» слова замглавы Минпромторга
. По его словам, теперь министерство попытается убедить ретейлеров повысить цены, чтобы не сократилось поголовье кур и не случился дефицит. Ранее «Секрет» рассказывал , что производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен. Из-за роста издержек компании получают за продукцию меньше, чем тратят на её производство. Из-за этого производители вынуждены сокращать поголовье, что приведёт к дефициту яиц, указали участники рынка. В Минсельхозе подтвердили, что оптовые цены на яйца к 26 мая заметно снизились. За месяц яйца первой категории подешевели на 19,5%, а второй категории — на 10,9%. Но министерство подчеркнуло , что не ожидает дефицита яиц на рынке. Там отметили, что помочь производителям сохранить устойчивость должны новые меры поддержки отрасли. В частности, для предприятий увеличили максимальный размер льготного краткосрочного кредита с 1 млрд до 1,5 млрд рублей. Помимо этого, в России действует пролонгация льготных инвестиционных займов на срок до 12 лет производствам, которые пострадали от птичьего гриппа. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .