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Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Газета.Ru
36 минут назад
Власти Греции продлили до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа граждан России при наличии документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или отсутствие вируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд неограниченного числа россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что у приезжающих должно быть свидетельство о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справка о перенесенном COVID-19 и наличии антител.
Ранее сообщалось, что Греция отменяет квоту на въезд россиян в страну. Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами и открыты музеи.
До этого Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю. После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторини.
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