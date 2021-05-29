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Собянин открыл новый железнодорожный вокзал "Восточный" в Москве

Газета.Ru
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров официально открыли в Москве новый вокзал «Восточный», предназначенный для поездов дальнего следования. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — сказал Собянин в ходе церемонии открытия.
По словам столичного градоначальника, Центральным транспортным узлом активно пользуются около 30 миллионов человек.
Новый столичный вокзал «Восточный» был построен в 2020–2021 годах. Он сможет принимать 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, разгрузив Курский вокзал. На «Восточный» будут прибывать в том числе «Стрижи» и «Ласточки» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.
Ранее сообщалось, что «Восточный» будет принимать транзитные поезда из Москвы на юг страны, в том числе в курортные Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Также откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города.
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