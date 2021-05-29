Собянин открыл новый железнодорожный вокзал "Восточный" в Москве

Новый столичный вокзал «Восточный» был построен в 2020–2021 годах. Он сможет принимать 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, разгрузив Курский вокзал. На «Восточный» будут прибывать в том числе «Стрижи» и «Ласточки» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.
Ранее сообщалось, что «Восточный» будет принимать транзитные поезда из Москвы на юг страны, в том числе в курортные Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Также откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города.