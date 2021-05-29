Собянин открыл новый железнодорожный вокзал "Восточный" в Москве

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — сказал Собянин в ходе церемонии открытия.

По словам столичного градоначальника, Центральным транспортным узлом активно пользуются около 30 миллионов человек.

Новый столичный вокзал «Восточный» был построен в 2020–2021 годах. Он сможет принимать 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, разгрузив Курский вокзал. На «Восточный» будут прибывать в том числе «Стрижи» и «Ласточки» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.