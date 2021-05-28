Названы главные сложности для европейского бизнеса в России

Представители европейского бизнеса обозначили главные сложности для деятельности компаний в России . Выяснилось, что работать в стране в первую очередь мешают нормативные ограничения и запреты, связанные с пандемией коронавируса. К негативным факторам, которые влияют на деятельность предприятий, европейцы также отнесли волатильность рубля и санкции.

Мнения бизнеса содержатся в результатах исследования «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России», которое провела Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) В нём поучаствовали 105 европейских компаний, работающих в России. Эксперты опросили топ-менеджеров компаний — членов АЕБ из таких отраслей, как профессиональные услуги, ретейл, химическая промышленность и фармацевтика, финансовые услуги, автопром, энергетика, строительство и так далее. Предыдущее исследование было опубликовано в сентябре 2020 года.

За восемь месяцев доля представителей европейского бизнеса, которые считают законодательные ограничения ключевым препятствием для работы в России, увеличилась на 16 п. п. и достигла 84%. На ограничения, вызванные пандемией, пожаловались 36% респондентов, при этом в 2020 году их доля была существенно выше — 57%. На третьем месте в перечне препятствий оказалось отсутствие квалифицированного персонала. Об этом заявили 29% опрошенных (+7 п. п.).

В перечень также вошли:

недостаточная надёжность цепочки поставок (20%);

отсутствие передовых производственных мощностей (15%);

обращение с отходами (12%);

недостаточное качество входных материалов (11%);

отсутствие развитых земельных участков (6%);

перебои в работе коммунальщиков (6%).

На цепочки поставок, качество материалов и отсутствие участков европейцы жаловались меньше, чем в прошлом году, на отсутствие мощностей, работу с отходами и коммунальщиков — больше.

К факторам, которые отрицательно влияют на работу компании, респонденты отнесли волатильность рубля (85%), санкции против России (75%) и политика США в отношении Москвы (65%). Помимо этого, бизнесмены негативно относятся к контрсанкциям России (55%) и отношениям Москвы и Киева (52%). Доля организаций, которые испытывают проблемы в связи с этими факторами, увеличилась по сравнению с 2020 годом.

Авторы исследования отметили, что влияние цен на нефть стало менее актуальным для европейского бизнеса. Сейчас обращают на них внимание 43% компаний. К импортозамещению и локализации производства отрицательно относятся 34% опрошенных представителей европейского бизнеса. Примерно столько же (33%) считают негативным влияние экономической политики российского правительства , при этом 25% оценивают его положительно.

Почти половина (43%) опрошенных заявили, что из-за пандемии их бизнес сократился, ещё 19% респондентов рассказали о росте, а более трети (36%) не увидели её влияния на работу компании. Каждый пятый опрошенный в то же время отметил, что организации удалось вернуться к докризисным показателям. Ещё 62% рассказали, что показатели значительно или немного улучшились.

Перспективы российской экономики европейский бизнес оценивает оптимистично. Почти две трети (64%) респондентов уверены, что в ближайшие два года её ждёт рост. В прошлом году такого мнения придерживались только 27% топ-менеджеров. Ещё четверть заявили о грядущей стагнации (–44 п. п.). В снижение экономики России в краткосрочной перспективе верят 11% опрошенных (–13 п. п.).