Тина Канделаки за год разбогатела на 100 млн рублей

Доходы телеведущей и генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки
за год выросли почти на 100 млн рублей. Судя по декларации о доходах и имуществе сотрудников госкорпорации «Ростех»
, где работает её супруг Василий Бровко
, в 2020 году медиаменеджер заработала 258,55 млн рублей. Канделаки объяснила журналистам, что разбогатела за счёт ценных бумаг. Доходы Канделаки указаны в декларации её мужа Василия Бровко — директора «Ростеха» по особым поручениям. Сам Бровко за год сумел нарастить доход лишь на 2 млн рублей, с 35,12 млн до 37,2 млн. Основные же капиталы сосредоточились в руках его жены, которая сейчас руководит несколькими бизнесами. В 2020 году в собственности у Канделаки появилось новое помещение площадью 72,2 кв. м в дополнение к уже имеющейся квартире (312,8 кв. м), двум машино-местам (18,1 и 17,2 кв. м) и мотоциклу Ducati Monster 797. Совместно с мужем она пользуется ещё одной квартирой площадью 341,8 кв. м. Бровко также задекларировал автомобили Bentley Continental и Audi A5. В комментарии для Forbes Тина Канделаки объяснила, что её доходы имеют несколько источников: зарплата генпродюсера на телеканале «Матч ТВ»; дивиденды от участия в бизнесе косметического бренда Ansaligy и «Школы красоты»; рекламные контракты в соцсетях; ценные бумаги. Увеличение дохода произошло именно благодаря последнему пункту: Канделаки сделала несколько успешных вложений и сделок, которые принесли ей солидную прибыль. 2020 год отметился оживлением на фондовых рынках, а акции целого ряда технологических компаний выросли на десятки и сотни процентов. Помимо названных бизнесов, Канделаки владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» и долей в элитном спа-салоне «В Копернике». Однако сейчас основной упор телеведущая делает на развитие своего косметического бренда Ansaligy. В разгар пандемии эта компания стала предлагать на своём сайте дефицитные на тот момент медицинские маски почти по 200 рублей за штуку. Кроме того, Канделаки совместно с Сергеем Шнуровым владеет компанией «Карбон продакшен», которая снимает сериалы и другой контент. Общее дело, впрочем, не помешало генпродюсеру RTVI оштрафовать Канделаки на 100 000 рублей за острый вопрос, который она не задала во время интервью. Фото: Wikimedia , CC BY-SA 4.0 Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .