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В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого робота "Штурм"

Газета.Ru
1 час назад
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод приступила к разработке первых опытных образцов тяжелого ударного робототехнического комплекса "Штурм", предназначенного для боя в городе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источников в УВЗ. Речь идет о создании подвижного пункта управления боевыми машинами, а также самих машин с разными боевыми модулями. Все машины строятся на шасси танка Т-72Б3.
В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого робота "Штурм"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам второго собеседника агентства, друге варианты боевых модулей комплекса будут оснащены блоком реактивных огнеметов "Шмель", спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками, блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов.
Боевые машины, в свою очередь, будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника. По словам источника, короткоствольное орудие необходимо для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя. Представитель УВЗ также добавил, что главное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, ликвидация живой силы противника, в первую очередь - противотанковых расчетов. В ноябре прошлого года Уралвагонзавод передал модернизированные танки Т-72Б3 в Вооруженные силы России.
Другое,Уралвагонзавод,Россия,
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