В России начали создавать первые опытные образцы тяжелого робота "Штурм"

Боевые машины, в свою очередь, будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника. По словам источника, короткоствольное орудие необходимо для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя. Представитель УВЗ также добавил, что главное назначение комплекса "Штурм" — выявление и подавление долговременных огневых точек, ликвидация живой силы противника, в первую очередь - противотанковых расчетов. В ноябре прошлого года Уралвагонзавод передал модернизированные танки Т-72Б3 в Вооруженные силы России.