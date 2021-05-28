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В Госдепе подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу

Lenta.ru
2 часа назад
США подтверждают окончательный выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.
В Госдепе подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу
Фото: ReutersReuters
По его словам, Вашингтон сожалеет о «российских нарушениях». «Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», отметил собеседник агентства. Он также добавил, что действия России, «в том числе относительно Украины, не соответствуют поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».
Ранее 27 мая в МИД России подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу. В дипведомстве получили от Вашингтона уведомление о том, что США не вернутся в ДОН.
Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.
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