В Госдепе подтвердили окончательный выход США из Договора по открытому небу

По его словам, Вашингтон сожалеет о «российских нарушениях». «Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», отметил собеседник агентства. Он также добавил, что действия России, «в том числе относительно Украины, не соответствуют поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Соглашение позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. США вышли из ДОН в конце ноября 2020-го, а 15 января 2021 года внутригосударственные процедуры по выходу из договора начала Россия.