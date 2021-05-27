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"Сбер" показал прототип беспилотного электромобиля

Газета.Ru
2 часа назад
Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», представила прототип беспилотного электромобиля под названием «ФЛИП». Об этом пишет РБК.
"Сбер" показал прототип беспилотного электромобиля
Фото: Courtesy of Sberbank/Handout via REUTERSCourtesy of Sberbank/Handout via REUTERS
В основе автономного эклектического транспорта лежит платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Кроме того, в качестве источника энергии для передвижения возможно использовать газ и водород.
Габариты «ФЛИПа» — 3,62 м на 1,95 м, внутри предусмотрены места для шести пассажиров.
В компании отмечают, что электромобиль представляет собой полностью автономное и безопасное такси будущего, которое также может заниматься и грузоперевозками. Для использования транспорта пассажиру необходимо будет загрузить специальное приложение с виртуальным ассистентом.
Безопасность беспилотного автомобиля обеспечивается за счет комплекса лидаров, радаров и камер, которые распознают пешеходов, препятствия, окружающие объекты.
«ФЛИП» будет представлен 2–5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что «Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотные автомобили.
Другое,Сбербанк России,
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