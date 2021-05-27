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Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru
6 часов назад
Министерство труда России готово рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе наравне с другими инициативами, сообщил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА "Новости". "Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - рассказал министр. При этом он отказался комментировать саму инициативу и подчеркнул, что готовность ведомства рассмотреть эту идею не означает, что в министерстве с ней согласны. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение в сторону сокращения количества рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. Пандемия, заявил Медведев, оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. До этого сообщалось, что переход на "четырехдневку" поддержали 30% россиян. В мае ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование о влиянии долгого рабочего дня на продолжительность жизни. Выяснилось, что что 55-часовая рабочая неделя, в отличие от 35-40-часовой, повышает риск инсульта на 35% и на 17% увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению ВОЗ, только в 2016 году слишком длинный рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек по всему миру.
Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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