Минтруд готов рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда России
готово рассмотреть предложение о четырехдневной рабочей неделе наравне с другими инициативами, сообщил глава ведомства Антон Котяков
в беседе с РИА "Новости". "Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - рассказал министр. При этом он отказался комментировать саму инициативу и подчеркнул, что готовность ведомства рассмотреть эту идею не означает, что в министерстве с ней согласны. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение в сторону сокращения количества рабочих дней должно быть постепенным и основываться на экономической логике. Пандемия, заявил Медведев, оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. До этого сообщалось, что переход на "четырехдневку" поддержали 30% россиян. В мае ученые Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) провели исследование о влиянии долгого рабочего дня на продолжительность жизни. Выяснилось, что что 55-часовая рабочая неделя, в отличие от 35-40-часовой, повышает риск инсульта на 35% и на 17% увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению ВОЗ, только в 2016 году слишком длинный рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек по всему миру.