Джефф Безос объявил дату ухода с поста главы Amazon

Генеральный директор Amazon Джефф Безос во время ежегодного собрания акционеров компании рассказал, что покинет свой пост 5 июля. Об этом сообщает CNBC.

«Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима», — сказал Безос.

Он пояснил, что в этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил Amazon.

Новым главой компании станет генеральный директор Amazon Web Services Энди Джесси. Сам Безос займет должность исполнительного председателя правления компании. Он собирается больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам.

Ранее стало известно, что основатель компании Amazon решил купить яхту, строительство которой оценивается в более чем $500 млн.