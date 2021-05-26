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Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера»

Чемпионат.com
2 часа назад
Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера», сообщается на официальном сайте миланского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES
«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.
Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.
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