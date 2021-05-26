Антонио Конте покинул пост главного тренера «Интера»

«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба», — говорится в сообщении.

Конте возглавил «Интер» в 2019 году, а до этого тренировал «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». Под руководством специалиста нерадзурри в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в завершившейся кампании впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.