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Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя

Газета.Ru
2 часа назад
Президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя, передает ТАСС.
Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя
Фото: Evgenia Novozhenina/ReutersEvgenia Novozhenina/Reuters
«Широкая вакцинация — самый правильный и цивилизованный способ сформировать общий иммунитет», — заявил российский лидер.
Путин отметил, что для вакцинации от коронавируса созданы все условия, так как российские прививки от коронавируса доказали свою надежность и безопасность.
Ранее Матвиенко призвала россиян вакцинироваться от коронавируса по примеру Путина
«Люди должны сами осознать, что отказ от вакцинации несет в себе риски», — заявил Путин.
23 марта президент РФ сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.
Второй компонент вакцины Путин получил 14 апреля. По словам российского президента, у него появился хороший иммунный ответ уже после первого укола прививки от коронавируса.
Другое,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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