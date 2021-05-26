Украина ввела запрет на электроэнергию из России и Белоруссии

Как уточняется, поставки будут прекращены до 1 октября текущего года. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киеву стоит отказаться от импорта электроэнергии из России и Белоруссии, так как указанные государства не входят в Европейское энергетическое сообщество. Кроме того, он считает, что это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики.