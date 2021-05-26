Овечкин признался, что хочет завершить карьеру в США, скоро подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Итоговая пресс-конференция «Кэпиталз», где говорили Овечкин и Кузнецов.

Сегодня в столице США прошла пресс-конференция с участием игроков клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вылетевшего из розыгрыша плей-офф. На вопросы журналистов ответили в том числе капитан «столичных» Александр Овечкин и другой российский нападающий Евгений Кузнецов . Что они говорили?

Первыми приведём слова Овечкина.

«Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру»

«У нас ещё есть время. Очевидно, я хочу закончить здесь карьеру. Почти уверен, что мы что-то сделаем в ближайшее время. Я разговаривал с Тедом Леонсисом (владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата») и с генменеджером Брайаном Маклелланом . Может, мы подпишем контракт после встречи».

«Мы много не думали об этом. Все были бы очень удивлены, если бы Овечкин не вернулся. Мы не принимаем это как должное. Мы бы просто удивились, если бы он не вернулся», — заявил в ответ датский нападающий «Кэпиталз» Ларс Эллер

«Это был тяжёлый год, несколько микротравм и серьёзная — перед плей-офф»

«Это был тяжёлый год. Несколько микротравм и, очевидно, серьёзная травма ноги перед плей-офф». Думается, что именно эта травма во многом помешала Ови сыграть в полную силу в серии с «Бостоном». Особенно тогда, когда россиянина начинали откровенно бить и играть в тело. Всё-таки даже такой здоровый и многое повидавший хоккеист, как Алекс Овечкин, может испытывать чувство боли.

«У меня всё ещё есть шансы. Я просто должен пойти и сделать своё дело. Может быть, это случится, а может быть, и нет. Иду шаг за шагом».

Напомним, у Уэйна Гретцки заброшено 894 шайбы, у Александра Овечкина — 730.

«Жду, что останусь в «Вашингтоне». Это долгий брак, бывают тяжёлые моменты»

А вот что считает относительно своего будущего нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Я хороший человек, не хочу жаловаться на что-либо. Если я не добился успеха на льду, мне нужно стать сильнее.

Хочу ли остаться в «Кэпиталз»? Конечно. Мне нравится эта команда и то, что я здесь. Эта организация и команда сделали для меня много хорошего. Это долгий брак. Трудности иногда бывают. Нужно пережить нелёгкие моменты.

Что касается Овечкина, то это тот игрок, который, по моему мнению, завершит карьеру в «Вашингтоне». Не вижу его в другой форме.

Отстранение от команды по дисциплинарным причинам? Это уже произошло, и, я думаю, нам не о чем беспокоиться.

Летние каникулы? Надеюсь, не заболею коронавирусом в третий раз».