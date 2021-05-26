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Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку в 2021 году

Газета.Ru
4 часа назад
Каждый десятый житель России рассчитывает взять кредит на покупку недвижимости до конца текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
В исследовании приняли участие свыше 5 тысяч человек из всех регионов страны.
Отмечается, что 63% респондентов не планируют брать новых кредитов в этом году, в то время как 10% граждан намереваются взять кредит с целью приобретения недвижимости.
Также россияне хотят потратить полученные деньги на ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса и тд.
По данным сервиса, 52% опрошенных с начала текущего года вообще не брали кредитов, 9% — занимали деньги у банков на ремонт, столько же — на покупку бытовой техники и электроники.
Ранее Сбербанк сообщил о повышении ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке.
Другое,Сбербанк России,Россия,
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