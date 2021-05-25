УЕФА завел дела на "Реал", "Ювентус" и "Барселону"

«После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом Суперлиги, против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» было возбуждено дисциплинарное производство», — говорится в заявлении.
В середине апреля «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. Этот шаг был раскритикован УЕФА, а также болельщиками.
Ранее сообщалось о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) вела переговоры с Суперлигой о создании нового турнира.