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Посольство РФ в Риге осудило замену флагов России на символику Олимпийского комитета

ТАСС
2 часа назад
Посольство РФ в Латвии раскритиковало местные власти за замену флагов России в городе на символику Олимпийского комитета РФ. Об этом диппредставительство сообщило во вторник.
"Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги все же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России, - говорится в сообщении посольства в Facebook. - Что это - неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?"
Накануне Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран-участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.
Другое,Россия,Рига,Латвия,
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