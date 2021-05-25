Посольство РФ в Риге осудило замену флагов России на символику Олимпийского комитета

Накануне Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран-участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.