Посольство РФ в Риге осудило замену флагов России на символику Олимпийского комитета

"Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги все же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России, - говорится в сообщении посольства в Facebook
. - Что это - неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?"