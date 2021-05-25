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Кудрин рассказал, как победить бедность раньше, чем планирует правительство

Газета.Ru
6 часов назад
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что считает возможным в течение трех-четырех лет добиться снижения уровня бедности, несмотря на планы правительства добиться этого показателя к 2030 году, сообщают "Известия". По мнению Кудрина, важным шагом для скорейшего снижения уровня бедности является введение адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. "Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", - считает Кудрин. Он поддержал введение требований к получателям пособий, одним из которых теперь является имущественный ценз. Новые правила предусматривают большой объем собственности, которым может владеть одна семья, которая не сможет претендовать на пособия: квартира или жилой дом, земельный участок с дачей или без, машины или мотоциклы, а также тракторы или лодки. В этот список не будет включена недвижимость, полученная ранее как мера соцподдержки, а также та жилплощадь, которая признана негодной для проживания. По мнению Алексея Кудрина, требования к желающим получить пособия могли быть и жестче. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы заявил, что в правительстве Российской Федерации рассматривают новый критерий, по которому будет определяться бедность.
Кудрин рассказал, как победить бедность раньше, чем планирует правительство
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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