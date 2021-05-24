Создатель NEXTA хотел избавиться от телефона и ноутбука после поворота на Минск

«[Он] взял свою ручную кладь и пытался разделить вещи, например, он отдал своей девушке компьютер», — заметил один из собеседников издания и предположил, что Протасевич также мог передать какие-либо свои вещи другим попутчикам. Еще один путешественник сообщил, что создатель NEXTA буквально трясся в процессе снижения воздушного судна. «Сначала он нервничал, но потом, вероятно, понял, что ничего не может изменить. Он успокоился и принял это», — поделился очевидец.