Создатель NEXTA хотел избавиться от телефона и ноутбука после поворота на Минск

«[Он] взял свою ручную кладь и пытался разделить вещи, например, он отдал своей девушке компьютер», — заметил один из собеседников издания и предположил, что Протасевич также мог передать какие-либо свои вещи другим попутчикам. Еще один путешественник сообщил, что создатель NEXTA буквально трясся в процессе снижения воздушного судна. «Сначала он нервничал, но потом, вероятно, понял, что ничего не может изменить. Он успокоился и принял это», — поделился очевидец.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска, совершил экстренную посадку в Минске. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.