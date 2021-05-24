В России предложили ввести выплаты на продукты

Торгово-промышленная палата
выступила с инициативой ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию ТПП, направленную в Госдуму
.
Объединение призывает отказаться от практики административного регулирования цен и сосредоточиться на поддержке производителей и адресной помощи гражданам.
«В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня», – указано в документе.
Кроме того, палата предлагает установить долгосрочные меры поддержки производителей через механизмы льготного кредитования, страхования урожая и контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы.
В ТПП объясняют свою инициативу низкой эффективностью административного регулирования цен как меры социальной поддержки россиян с низким уровнем доходов.
«Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки «ручного» регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров», — поясняется в резолюции.
Ранее российское правительство
объявило о стабилизации цен на продукты питания в России после длительных мер по сдерживанию стоимости.