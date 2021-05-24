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Кушающего яблочко бобра в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
17 минут назад
В парке Покровское-Стрешнево в Москве местные жители сняли на видео полдник живущего в пруду бобра. Видео опубликовано в telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах можно увидеть, как водоплавающий грызун с большим аппетитом уплетает небольшое яблоко. Бобра не смущают объективы камер, направленные на него. Своей быстрой и заразительной трапезой млекопитающий удивляет собравшихся около пруда очевидцев.
«На скорость что ли ест?» - задаётся вопросом одна из прохожих.
Стоит отметить, что бобры – вегетарианцы. Они питаются растительностью, преимущественно корой деревьев, таких как: ива, берёза, осина и тополь. А также травянистыми растениями – кувшинкой, тростником, ирисом и не только. Как можно увидеть, яблоки тоже входят в их рацион.
Общество,Видео,Москва,
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