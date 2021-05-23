ГосТВ Белоруссии заявило, что Протасевича задержали после публикации его фото из аэропорта

«Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе (в аэропорту – ред.) и отправила другому опальному блогеру Мотолько (Антон Мотолько, включен Минском в перечень лиц, причастных к терроризму - ред.). Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», — утверждает телеканал.