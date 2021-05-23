В Германии оценили ущерб, нанесенный коронавирусом, в €300 млрд

Ученые в Институте немецкой экономики в Кельне
(IW) подсчитали размер ущерба, нанесенного экономике Германии
в ходе пандемии коронавируса, сообщает Die Welt. По данным исследователей, немецкая экономика потеряла 300 млрд из-за пандемии. "Пройдут годы, прежде чем потери и структурные перекосы будут сбалансированы", - заявил глава института Михаэль Хютер. В ходе изучения потерь, понесенных экономикой, исследователи сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Это позволило спрогнозировать состояние экономики Германии без влияния пандемии коронавируса. Исследователи указывают, что только за время с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года Германия потеряла 140 млрд. Почти треть этой суммы - это потери из-за возобновлением изоляции в результате второй волны COVID-19 в стране. Исследователи из IW указывают на положительную динамику заболеваемости вследствие проводимой вакцинации населения. "Уровень вакцинации, наконец, растет, это сигнал для экономики, который нельзя недооценивать", - считает Хютер. Он также призвал внимательно относится к последствиями "кризиса коронавируса". Ранее в США инфляция достигла максимума за 13 лет из-за растущего спроса по мере ослабления распространения коронавируса.