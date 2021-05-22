Прокуратура проверит клип Моргенштерна на предмет оскорбления чувств верующих

Прокуратура Москвы
направила видеоклип рэпера Моргенштерна и DJ Smash
"Новая волна" на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова. "Указанный информационный материал направлен в ГБУ г. Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года", — говорится в письме. Документ подписал исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков
. Отмечается, что правовую оценку клипу можно будет дать лишь после упоминаемой проверки. В начале апреля Сергей Гаврилов
направил обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова
с просьбой проверить видеоклип "Новая волна" на присутствие в нем признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор
— с просьбой заблокировать доступ к материалу. Ранее дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна поступило в суд.