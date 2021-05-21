В Москве выписали 1,3 млн штрафов за нарушение мер по коронавирусу

Санитарно-эпидемический контроль включает в себя мобильное приложение «Социальный мониторинг», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая позволяет выявлять нарушения обязательного домашнего режима для заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что суд на неделю приостановил работу Центрального детского магазина в Москве. Причиной закрытия стали нарушения обязательных требований профилактики коронавируса во время встречи с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

Также до этого стало известно, что вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей из-за того, что они не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней.