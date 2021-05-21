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В Москве выписали 1,3 млн штрафов за нарушение мер по коронавирусу

Газета.Ru
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 14 месяцев за нарушение противоэпидемических мер было выписано 1,3 млн штрафов. Об этом сообщает ТАСС.
Санитарно-эпидемический контроль включает в себя мобильное приложение «Социальный мониторинг», система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которая позволяет выявлять нарушения обязательного домашнего режима для заболевших коронавирусом.
Отмечается, что большинство граждан соблюдают введенные ограничения.
Ранее сообщалось, что суд на неделю приостановил работу Центрального детского магазина в Москве. Причиной закрытия стали нарушения обязательных требований профилактики коронавируса во время встречи с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».
Также до этого стало известно, что вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 млн рублей из-за того, что они не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг в течение трех дней.
Другое,Сергей Собянин,Москва,
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