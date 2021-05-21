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Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокации на сентябрьских выборах

Газета.Ru
3 часа назад
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокаций на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом она сказала в интервью "Известиям". По ее словам, ЦИК готов противостоять возможным провокациям. "Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные", - заявила Памфилова. Она считает, что российским законодателям необходимо "более четко определить термин "иностранное вмешательство", поскольку "это могут быть разные формы". Как пояснила глава ЦИК, это может быть физическое вмешательство. В качестве примера она привела выведение из строя сайтов. "А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий - это одно, а искажение информации - это уже иная форма? Тут нужно разделять", - сказала Памфилова. Она также отметила, что "подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства" в настоящее время осуществляется "весьма интенсивно". Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы. Ранее Памфилова заявила, что административный ресурс на выборах в России сократился до минимума.
Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокации на сентябрьских выборах
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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