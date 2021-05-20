Lego выпустит радужный набор в честь ЛГБТ

Производитель игрушек Lego выпустит свой первый набор, посвящённый людям ЛГБТК+. Набор разноцветных человечков под названием «Все прекрасны» выйдет в продажу 1 июня.

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О новой коллекции рассказал The Guardian. Уже много лет июнь в большинстве западных стран — месяц акций, призванных обратить внимание на людей с нетрадиционной ориентацией и небинарной гендерной идентичностью. От тренда решила не отставать и Lego, анонсировавшая набор аккурат к «месяцу прайда» (от англ. Pride — «гордость»).

We’re super excited to reveal our new set - LEGO Everyone is Awesome! Because we celebrate every LEGO builder ️ #LEGO #EveryoneIsAwesome pic.twitter.com/J7KSz3zWik— LEGO (@LEGO_Group) May 20, 2021

Представленные в наборе фигурки выполнены в разных цветах, и, за единственным исключением, им не присвоен какой-то конкретный пол. Исключением стала фиолетовая фигурка со стилизованным париком, явно намекающим на дрэг-квин. Помимо цветов традиционного радужного флага ЛГБТК+ в набор добавили бледно-голубой, белый и розовый, представляющие транс-людей, а также чёрный и коричневый, чтобы подчеркнуть ещё и расовое разнообразие.

По словам дизайнера Lego Мэттью Эштона, фигурки призваны «выражать индивидуальность, оставаясь при этом неоднозначными». Изначально он разрабатывал набор для себя.

«Я переехал в офис, поэтому хотел, чтобы в этом пространстве было что-то, что отражало бы меня и ЛГБТК+ сообщество, частью которого я с гордостью являюсь», — пояснил разработчик набора. Однако вскоре набор привлёк внимание и стал востребованным, поэтому Lego решилось выпустить эту коллекцию в магазины.

Один из поклонников Lego Флинн ДеМарко, сооснователь игрового блога Kotaku, заметил, что, несмотря на громкие разговоры о равенстве, часто ЛГБТК+ остаются незамеченными для корпораций. «Здесь много пустословия и мало действий. Так что это похоже на громкое заявление», — уверен он. По мнению ДеМарко, если поклонники Lego увидят этот набор, они подумают: «Эй, если это нормально для Lego, то, может быть, и для меня тоже».