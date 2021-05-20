Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России

Звания городам присвоены за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».