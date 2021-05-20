Крушение самолета в Белоруссии попало на видео

19 мая самолет Военно-воздушных сил Белоруссии Як-130 разбился
во время взлета из аэропорта в Барановичах. В кабине учебного-боевого самолета находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта. «Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — сообщили
в Министерстве обороны Белоруссии. Следственный комитет
возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.